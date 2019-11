L’oroscopo della settimana (18-24 novembre): Gemelli, abbi cura di te!

Condividi

Linkedin email

♈-ARIETE

AUMENTANO LE ALLEANZE

In questa fase le alleanze celesti che ti danno una consistente mano stanno aumentando quindi aumenta la tua forza, la tua energia, ma condite anche con garbo e senso dell’opportunità più delicato. Ad esserti amici ci sono Giove e Venere nel Sagittario ai quali si aggiungerà, il 22, la presenza stimolante ed indubbiamente effervescente del Sole e quindi della sua autorevolezza. Non voler avere ragione sempre e comunque nella coppia.

♉-TORO

ATTACCHI INATTESI?

Ti converrà non sottovalutare avversari che in effetti hai ritenuto per lunga pezza decisamente non all’altezza di poterti sfidare e di starti di fronte con cognizione di causa. Nel Segno opposto c’è Mercurio retrogrado, e Sole e Marte si danno il cambio perché il Sole uscirà dallo Scorpione il giorno 22 mentre Marte vi farà il suo battagliero ingresso il giorno 19. Da persone insospettabili potrebbero venirti attacchi del tutto inattesi.

♊-GEMELLI

ABBI CURA DI TE

Fra quello che vuoi, fortissimamente vuoi e desideri, e quello che invece ti servirebbe sul serio c’è un vero abisso. Individuare le cose delle quali non sarebbe saggio fare a meno questa settimana ti impegnerà parecchio. Trovare vie che mettano d’accordo necessità, speranze e desideri è il compito per casa che ti darà il Sole. Dal 22, entrando nel Sagittario a far compagnia a Giove e Venere, ti raccomanda cure e attenzioni al benessere fisico.

♋-CANCRO

OTTIMA FASE REALIZZATIVA

Stai attraversando una ottima fase grazie ai consigli di Sole ( fino al 22) , di Mercurio e anche Marte che entrando nel Segno amico dello Scorpione diventa un ottimo dispensatore di grinta e decisionismo. L’appoggio così solido dallo Scorpione e le indicazioni di Nettuno dai Pesci affermano che ora sai portare il fieno nella cascina delle tua ambizioni, finalmente eseguibili, sostenibili e finalmente in grado di darti le soddisfazioni volute.

♌-LEONE

ULTIMO QUARTO DI LUNA

L’ultimo Quarto di Luna che si volgerà nei tuoi Gradi Zodiacali in settimana, il giorno 19, segnala forse che ti stai muovendo spinto da un pizzico di eccessivo orgoglio… E’ innegabile che di recente che hai ottenuto davvero tante vittorie, ma è merito tuo o di Giove, Venere e Sole positivi e in combutta? In qualche circostanza sarebbe bene tu volassi più in basso, evitando di sottolineare con alterigia compiaciuta i vari successi che ora puoi vantare.

♍-VERGINE

ACCORDO SCINTILLANTE NEL CLAN

E’ la comprensione del gruppo familiare, l’identità di vedute e l’accordo sempre in sintonia con il clan che ti appoggia e ti approva in ogni tua mossa a rappresentare adesso la tua vera ricchezza e il nucleo del tuo vero patrimonio! Giove e Venere ti avevano messo in forte sintonia con i familiari, ma l’ingresso anche dell’energetico Sole in Sagittario sarà la ciliegina sulla torta della capacità di condivisione che ora ti sta premiando..

♎-BILANCIA

MIGLIORA LA GESTIONE

Per vivere alo meglio le attuali indicazioni celesti che ti coinvolgono, occorrerà che tu faccia puntigliosi esami agli investimenti, alla gestione dei beni al sole, alle concrete possibilità di incrementare i guadagni e di aumentare così la consistenza delle riserve. Potresti accorgerti che in certi settori non sei stata abbastanza attenta alle possibili variazioni redditizie. Marte ora ti rende giustamente un po’ diffidente…

♏-SCORPIONE

CAMBIO DELLA GUARDIA

Mercurio riprenderà il moto diretto il giorno 20 e sarà da allora che sarà dinamico e vitalmente sempre in fermento. Marte entra nel Segno, dove sta benissimo poiché lo Scorpione è una delle sue sedi, mentre il Sole lascerà il 22 i Gradi Scorpionici per addentrarsi più oltre. C’è dunque un cambio della guardia fra il carismatico astro diurno e il grintoso Marte, con qualche prevedibile ricaduta bellicosa e polemica con chi vi vive accanto.

♐-SAGITTARIO

FACILITAZIONI IMPORTANTI

Momento bello e piano di intensa gioia: il Sole verrà in settimana a raggiungere i due pianeti dell’armonia e della serenità, cioè Giove e Venere affiancando la sua carismatica presenza ai due astri benevoli e facilitatori. Ogni cosa adesso ti verrà bene e ogni questione si risolverà a tuo favore. Perché le stelle ti promettono facilitazioni e gratificazioni importanti. Anche e soprattutto nel delicato e dolcissimo campo dei sentimenti.

♑-CAPRICORNO

PREPARA IL TERRENO

Considera questa specifica settimana come un momento preparatorio a successive ed eclatanti vittorie. Prepara il terreno, prendi gli opportuni provvedimenti, agisci con chiaro spirito premonitore e raduna le tue forze migliori. I periodi che verranno saranno decisamente più intensi e più vantaggiosi delle ultime fasi, e occorre tu sia preparata e pronta a prendere al balzo le magnifiche opportunità che ti offriranno le stelle.

♒- ACQUARIO

COSMOPOLITIVIZZATI

Il desiderio di più vasti orizzonti, di un respiro meno costretto e decisamente più vasto ti guida verso Paesi e culture lontane dalla nostra quotidianità. Ti piacerà confrontarti con personaggi, letture e stimoli che appartengono ad altri popoli, con altre belle abitudini e con altri modi di pensare. I confini nei quali ti muovi attualmente hanno iniziato ad andarti stretti. Ma stai comunque constatando che il pensiero dell’amore è dappertutto uguale.

♓-PESCI

CHIARISCI LE TUE RICHIESTE

Per ottenere ciò che desideri, per riuscire ad avere esattamente quello che sul serio ti serve è bene che tu impari a chiedere chiaramente. Con lucidità, senza mezzi termini e senza spreco di inutili parole chiedi quello che vorresti ottenere da quella persona, quella circostanza, quella contingenza. La semplicità del dire, del chiedere, e l’immediatezza delle tue domande saranno i mezzi con i quali il cielo saprà assecondarti e accontentarti.

A cura di Susy Grossi consulente astrologico

(Ph. Shutterstock)