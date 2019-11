Condividi

Si sarebbe aperta una voragine larga 30 metri e profonda 8 alle Risorgive delle Poscole a Castelgomberto (Vicenza) nel luogo dove si sta costruendo il tunnel della Pedemontana Veneta. A causa della consistente quantità di pioggia caduta in questi giorni, il terreno che già di per sè è morfologicamente portato ad impregnarsi facilmente d’acqua, avrebbe subito il cedimento. L’area è stata delimitata ed è assolutamente vietato a chiunque non sia un addetto ai lavori di avvicinarsi.

Foto d’archivio