Peter Pan? É esistito davvero ed è sepolto sul Monte Grappa

Peter Pan? E’ esistito davvero ed è sepolto sul Monte Grappa. Si tratta di un soldato ungherese della 7/a Compagnia del 30/o Reggimento Fanteria Honvèd, morto il 19 settembre del 1918 a soli 21 anni durante un’azione a Col Caprile ed ora sepolto nel sacrario.

Un nome che ci riporta alla nostra infanzia grazie all’omonimia con il famoso personaggio Disney che non ne voleva sapere di crescere. Si tratta di un’incredibile coincidenza ma è tradizione per chi passa di lì, lasciare un sassolino o un fiore per rendere immortale la storia del soldato Peter Pan.

(ph: Nikmilano/Wikipedia)