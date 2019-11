Condividi

Scopri l’E-Commerce, vendere on line.

Nell’era digitale in cui tutti i momenti della nostra giornata sono scanditi da follow, post e like non c’è da stupirsi se questi nuovi strumenti tecnologici riescono a fare cose che fino a qualche anno fa risultavano impossibili. Tablet e smartphone sono apparecchi che vanno al di là di della semplice telefonata, sappiamo tutti infatti che con essi è possibile parlare dall’altra parte del mondo in tempo reale, scattare, mandare e ricevere foto e video in alta qualità e anche scegliere e acquistare tutto ciò che vogliamo. Grazie a delle app specifiche abbiamo tutto il mondo a nostra disposizione.

Shopify, “Tu ci metti l’idea e noi ti diamo gli strumenti”.

E se uno volesse vendere on line? In molti negli ultimi anni hanno tentato questa strada ed i risultati sono stati davvero incredibili. La vera rivoluzione dell’ECommerce l’ha portata Shopify che in pratica ha dato a tutti la grande possibilità di vendere in rete. Questa piattaforma possiede tutte le funzionalità indispensabili per cominciare, gestire e di seguito far crescere il proprio store digitale. Shopify garantisce tutta la catena di vendita, dal negozio online al punto vendita se si vuole vendere di persona presso punti vendita fisici, negozi. Dal Buy Button, per inserire funzionalità di vendita all’interno di siti web o blog ai marketplace online, per avere massima visibilità. Con esso si può inoltre pubblicare una campagna pubblicitaria per raggiungere i propri clienti con la promozione di tutti i prodotto.

Drop Shipping, un “intermediario” come prezioso aiuto.

Avete mai sentito parlare del Drop Shipping? Si tratta di una specifica metodologia grazie alla quale potrete vendere i vostri prodotti senza possederli realmente e senza avere un magazzino dover poter tenere il tutto. Sembrerebbe una cosa impossibile ed invece la presenza di un intermediario, invisibile al cliente, consentirà di reindirizzare l’ordine ai vari produttori e gestire le diverse spedizioni. Tra i tanti, uno dei più famosi e Oberlo che si sposa perfettamente con Shopify, lavorando in una proficua sincronia, evitando gli investimenti rischiosi.

Guadagnare con Instagram, principale protagonista dell’E-Commerce.

Instagram è uno dei social network più in voga del momento. A differenza però di altri social ha sconvolto l’ECommerce in quanto dall’iniziale utilizzo per le condivisione di foto col passare del tempo ha assunto e caratteristiche di business per chi vuole presentare o vendere qualcosa in rete. Anche tu vuoi guadagnare con Instagram? Creando una tua attività ben visibile e creativa avrai anche tu la possibilità di realizzare quanto detto fino ad ora. Se poi i prodotti sono fotogenici, meglio ancora. Tra i tanti, ricordiamo almeno cinque modelli di business: diventare influencer, essere affiliato per guadagnare vendendo prodotti di altre persone, vendere poster o altri prodotti virtuali, vendere prodotti fisici e infine vendere prodotti con il sopracitato dropshipping. Le strategie per cominciare questo tipo di attività ci sono e sono diverse, basta sapersi predisporre verso queste nuove realtà virtuali che, come si diceva all’inizio, hanno radicalmente sconvolto e cambiato la nostra vita quotidiana. Fai tuo l’ecommerce ed entra nel nuovo mondo della vendita on line.