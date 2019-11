Davanti alla chiesa compare un sexy shop, cittadini sul piede di guerra

Condividi

Linkedin email

A Sant’Anna, frazione di Chioggia, cittadini sul piede di guerra per l’apertura di un sexy shop proprio davanti alla chiesa.

Il comitato cittadino, in una nota, attacca: «La “boutique del sesso” si trova in una posizione molto centrale, all’incrocio semaforico angolo via Cannoni, proprio davanti alla porta della chiesa, un posto dove tutti gli abitanti di Sant’Anna, compresi bambini e ragazzi, sono costretti a passare. Il nostro parroco mentre farà la Santa messa, alzando gli occhi, potrà comodamente vedere il negozio e i parrocchiani, uscendo dalla chiesa, non troveranno una pasticceria, un fioraio, un giornalaio. No, troveranno un bel negozio di “Sexy Shop”, dove è garantito l’anonimato, peccato che quelli che dovranno entrarci saranno costretti a parcheggiare davanti alla Chiesa. È questo che vogliamo per la nostra frazione?».

(ph: Facebook Nuova Scintilla)