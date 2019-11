“Beethoven non è un cane”: Paolo Migone al Toniolo di Mestre

Condividi

L’irriverente comico Paolo Migone, sicuramente noto al grande pubblico per Zelig, aprirà sabato 23 novembre alle 21 la rassegna “Io sono comico” al teatro Toniolo di Mestre con lo spettacolo “Beethoven non è un cane”.

La trama

«Uno spettacolo che a modo suo parla di musica – spiega il comunicato del comune di Venezia -. Dietro il polveroso sipario c’è un deejay, si, un deejay ma di musica classica. In scena un pazzo con cuffia alle orecchie e l’occhio spiritato che aggeggia a dei vecchi vinili, un pazzo incredulo davanti ad adolescenti che identificano Beethoven in un grosso e simpatico cane San Bernardo e che si è stufato di sentire in giro: bella quella musica è della pubblicità della audi (Mozart). Musica Colta, Musica Sepolta. Paolo Migone, il folle con le cuffie, a teatro con la pala e le maniche tirate su per riesumare una musica classica ancora viva. Parlerà di Lei, della sua forza, della sua dolcezza: vi farà ridere con aneddoti sulle famiglie di questi Geni e parlerà di loro, di questi grandi compositori, dei loro amori, delle loro passioni e dei loro drammi, parlerà del rapporto complicato che avevano col potere, con l’annoiata committenza della Chiesa e della Nobiltà … perché in qualche modo dovevano pur campare… e a quel punto potrebbe anche succedere un miracolo: potrebbe succedere che un bambino dopo lo spettacolo, il giorno dopo chiuso nella sua cameretta per non essere visto, digiti su youtube: B A C H – cerca».

“Io sono comico” è una rassegna dedicata alla comicità d’autore originale, innovativa e frizzante. Il Settore Cultura del Comune di Venezia, in collaborazione con DalVivo Eventi srl, propone un cartellone di raffinati interpreti, con 10 proposte artistiche per un totale di 16 repliche, dal 23 novembre 2019 al 10 aprile 2020.

Programmazione

I protagonisti: Virginia Raffaele, Carlo & Giorgio, Paolo Migone, Rimbamband, Rocco Papaleo, Riccardo Rossi, Maurizio Lastrico, Gigi e Ross, tutti in scena con i loro nuovi lavori, e gli spettacoli Potted Porter e Che disastro di commedia.

Biglietti

Platea 25 euro – galleria 22 euro ridotto abbonati turno B 20 euro

Biglietteria Teatro Toniolo, aperta dalle 11.00 alle 12.30 e dalle 17.00 alle 19.30

