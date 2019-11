Acqua alta, iniziativa di Yuko per gli spostamenti dei veneziani

Condividi

YUKÕ with Toyota, il servizio di car sharing lanciato dall’Amministrazione comunale nel 2018 in collaborazione con la casa automobilistica giapponese, si stringe alla Città di Venezia offrendo mobilità a tutti i suoi cittadini, per agevolarne gli spostamenti.

A seguito della grave ondata di maltempo e dei fenomeni di acque alte eccezionali che hanno recentemente colpito il capoluogo lagunare, infatti, YUKÕ with Toyota ha deciso di riservare un buono sconto di 50 euro per il servizio di car sharing da utilizzare fino al 30 novembre. Il buono sarà valido sia per i clienti già registrati, sia per quelli che non sono registrati al servizio e che, in questa occasione, fino al 22 novembre, potranno registrarsi gratuitamente.

Ai clienti già iscritti è stata inviata una comunicazione tramite l’app dedicata. Coloro che invece non sono iscritti, potranno effettuare la registrazione al servizio attraverso il sito inserendo il codice promo “YUKO 4VENEZIA”.

(Ph. Comune di Venezia)