Venezia, dopo l’emergenza ripartono anche cinema e musei

La ripartenza di Venezia dopo il disastro dell’acqua alta della settimana scorsa passa anche per la cultura. La Biennale aveva riaperto subito, oggi tocca a cinema e musei.

Come riporta il Comune, oggi riprendono le proiezioni al Cinema Rossini: da “Il giovane Pertini, combattente per la libertà” a “La donna che visse due volte – Vertigo” restaurato, passando per “Ermitage – Il potere dell’arte”.

Sono inoltre aperti Palazzo Ducale, MuseoCorrer, TorreOrologio, Museo del Vetro, con normale orario.

(Ph. Twitter – Comune di Venezia)