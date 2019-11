Mentana contro gli hater di Venezia: «Levatevi di mezzo»

Condividi

«Levatevi di mezzo al più presto». Enrico Mentana esasperato contro gli hater di Venezia. Il direttore del Tg La7, che nei giorni di massima emergenza aveva lanciato una raccolta fondi per aiutare la laguna, attacca con un post su Facebook «tutti quelli che dicono, scrivono o pensano “Nessuna compassione per Venezia”».

«Chiedo loro di abbandonare questa pagina. Non voglio avere nulla a che fare con chi si è fatto contagiare da questo clima di odio, rancore e disprezzo. Passo il tempo a bannare e a invitare ad andarsene chi offende gli avversari o gli appartenenti a etnie diverse, chi infierisce su poveracci che cercano di raggiungere il nostro continente per una speranza di vita più degna, chi intossica il web con la cattiveria, chi non crede allo sbarco sulla Luna o all’attacco dell’11 settembre, chi lotta contro i vaccini e la scienza. Allo stesso titolo chiedo agli odiatori territoriali di levarsi di mezzo, e al più presto», conclude.