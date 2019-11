Condividi

In meno di un giorno l’ambasciata italiana a Mosca ha raccolto promesse di donazioni per un milione di euro per Venezia. Lo annuncia all’Ansa l’ambasciatore Pasquale Terracciano spiegando che ci sono molti russi facoltosi pronti a sostenere la restaurazione del patrimonio culturale della città.

Domani verrà lanciata ufficialmente la campagna di solidarietà presso l’ambasciata con un concerto del maestro Valery Gergiev, direttore del teatro Mariinsky di San Pietroburgo.