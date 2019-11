Dove bere la migliore birra a Verona

Condividi

Linkedin email

Osteria Fuori Porta

Situato in zona Borgo Venezia, in via Dai Libri Gerolamo, questo locale è molto apprezzato dagli utenti per la scelta di birre artigianali e l’ambiente caratteristico e accogliente.

Kulmbacher Bier Haus

Un pezzo di Baviera trapiantato in via Marconi. Molto apprezzato dagli utenti l’ambiente, che ha anche spazi esterni, la simpatia e gentilezza del personale. E ovviamente le birre.

La taverna di Cansignorio

La birra rossa e quella a caduta hanno fatto colpo sugli avventori di questo locale in via Gio Batta Biancolini. Tutti gli utenti si complimentano per la qualità e la varietà delle birre.

Iter Bar

Questo locale in via don Luigi Sturzo è apprezzato dagli utenti per vari motivi: la grandezza, lo stile di arredamento, la possibilità di vedere le partite di calcio su diversi maxischermi, gli hamburger. E ovviamente la varietà delle birre.

Bacchabundus

Si tratta di una piadineria e birreria artigianale in via Francia. Sia per quanto riguarda il mangiare che il bere gli utenti apprezzano molto la varietà e la qualità. Molti apprezzamenti per la gentilezza del personale.