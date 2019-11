Strada dell’Alpo, urta tre pedoni e fugge: si cercano testimoni

Condividi

La polizia locale è alla ricerca di un furgone bianco tipo Ducato che, questa sera, ha urtato tre pedoni e si è poi allontanato senza prestare soccorso. L’incidente è avvenuto attorno alle 18.15 in strada dell’Alpo, all’altezza del distributore di benzina.

Dai primi accertamenti del Nucleo infortunistica stradale, intervenuto per i rilievi, è emerso che il furgone stava viaggiando verso il centro città quando, con lo specchietto retrovisore, ha urtato i pedoni, tutti stranieri di 23, 35 e 38 anni, che camminavano sul ciglio della strada.

Soccorsi dai sanitari inviati dalla centrale 118, i tre sono stati trasportati al pronto soccorso per accertamenti e cure. Le indagini della polizia locale sono in corso. Chiunque avesse elementi utili da riferire per individuare il conducente del furgone può contattare la centrale operativa della Polizia locale al numero 045.8078411