Borgo Valbelluna, al castello di Zumelle è già Natale

È già tempo di Natale al Castello di Zumelle a Borgo Valbelluna (Belluno). Da domenica 24 novembre fino al 6 gennaio verrà infatti allestito il villaggio di Babbo Natale, con spettacolari scenografie e tanta animazione che renderanno l’atmosfera assolutamente speciale per i bambini e non solo. Un nuovo percorso esclusivo trasporterà i visitatori in un’atmosfera magica per condurli in modo attivo alla ricerca della Stella del Natale.

Info e biglietti

Prezzo del biglietto nelle giornate con animazione (24 novembre, 1,8,15,22,26, 29 dicembre, 01 e 05 e 06 gennaio)

9 euro per adulti e bambini sopra gli 8 anni (compiuti)

7 euro per bambini dai 2 anni (compiuti) agli 8 anni (non compiuti)

gratuito per bambini sotto i 2 anni

Per info mandare un’email ad *protected email*

(Ph. Facebook – Zumelle il castello rinasce)