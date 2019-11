Alimenti: bufera social su Ordine biologi, condivise bufale già smentite

Condividi

Roma, 19 nov. (Adnkronos Salute) – L’Ordine nazionale dei biologi (Onb) è finito nel mirino degli esperti anti-bufale. Sui social è scoppiata una bufera perché è stato pubblicato sul sito dell’Ordine un video in cui si parla della cera sulle mele e dei metodi per eliminarla: uno dei segreti – si sostiene nel video – dell’industria del cibo. Molti esperti di bufale e ‘fake news’ online si sono scatenati contro l’Onb perché i contenuti di questo video – sostengono – sono già stati ampiamente smentiti in passato ed è dannoso continuare a diffonderli. Mentre sul sito dell’Onb si spiega che il video, postato ieri, ha l’intento di raccontare “alcuni esempi delle edulcorazioni e delle adulterazioni fatte su prodotti alimentari di consumo più diffuso”.

Dario Bressanini, chimico e noto cacciatore di bufale scientifiche, in un tutorial sul proprio profilo twitter bacchetta l’Onb: “L’Ordine nazionale dei biologi sul suo sito prende ad esempio di ‘adulterazioni fatte su prodotti alimentari di consumo più diffuso’ un video fake che avevo già sbufalato un anno fa. Sempre sul pezzo eh….”.