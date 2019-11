Cercano un evasore, trovano hashish e marijuana

Condividi

Doveva essere un’attività routinaria per la Compagnia della Guardia di Finanza di Este, impegnata nell’apertura di un controllo fiscale nei confronti di un’impresa di Montagnana e, invece, si è rivelata una fruttuosa operazione antidroga.

Le Fiamme Gialle atestine, infatti, all’avvio dell’ispezione fiscale, si sono trovate di fronte a due capannoni zeppi di materiale accatastato, macchinari in disuso ed automezzi dismessi. Le attività di ricerca negli immobili, finalizzate a reperire documentazione extracontabile utile a scoprire eventuali evasioni d’imposta, tuttavia, hanno sortito esiti inaspettati: quasi mezzo chilo tra hashish e marijuana.

Ad accorgersi della presenza della droga è stato un Finanziere che, durante l’ispezione, ha individuato una borsa sospetta, debitamente occultata nella poppa di una piccola imbarcazione a remi stipata all’interno di uno dei due capannoni, al cui interno sono state rinvenute quattro confezioni di hashish dal peso di cento grammi ciascuna. I militari, quindi, coordinati dal Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Rovigo e con l’ausilio del cane antidroga “Eastor” in forza alla Compagnia di Padova, hanno passato a scandaglio tutti i magazzini della ditta, rinvenendo e sottoponendo a sequestro ulteriori centro grammi di sostanza stupefacente, tra hashish e marijuana, due bilancini elettronici di precisione nonché numerosi strumenti per il taglio ed il confezionamento dello stupefacente.

Marco Facciolo 45 anni, titolare della ditta, è stato quindi tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti e, su disposizione del Pubblico Ministero, è stato, dapprima, accompagnato nella propria abitazione per scontare gli arresti domiciliari e, dopo l’udienza di convalida, destinatario di obbligo di firma.