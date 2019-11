Forum Sostenibilità di Fortune Italia, lo sviluppo sostenibile dell’economia globale

Condividi

Roma, 19 nov. – (Adnkronos) – Una discussione partecipata, autorevole e indipendente sui temi portanti dello sviluppo sostenibile dell’economia globale. E’ l’obiettivo del Forum Sostenibilità̀, organizzato da Fortune Italia, giunto alla seconda edizione. Il confronto fra imprese, istituzioni e corpi intermedi si svolgerà̀ a Roma il 21 e 22 novembre. Una due giorni che vuole far emergere le principali tematiche che stanno influenzando, in maniera radicale, i processi produttivi e distributivi nella maggior parte dei settori economici.

La prima giornata di lavoro, il 21 novembre (Roma Eventi – Fontana di Trevi Piazza della Pilotta, 4 – dalle 9.30) è articolata su sei tavoli tematici: Economia circolare, Energie rinnovabili, Finanza sostenibile, Mobilità e trasporto sostenibile, Packaging e consumo sostenibile, Rinnovamento del patrimonio edilizio. Saranno momenti operativi di incontro tra manager, esperti, rappresentanti delle associazioni e delle istituzioni in cui condividere opinioni, esperienze e competenze e suggerire soluzioni da presentare all’attenzione dei decisori.

Il 22 novembrela seduta plenaria dell’evento (Maaxi – Museo nazionale delle arti del XXI secolo, Via Guido Reni 4/A), a partire dalle 9,30. Interverrà il direttore di Fortune, Clifton Leaf. Saranno presentati i risultati emersi dal lavoro dei sei tavoli, coordinati da rappresentanti di Enea, Edison, Cdp, Enel X, Pastificio Felicetti e Bureau Veritas.

Una sessione di interviste affronterà i temi della sostenibilità con interlocutori di primo piano: il dg di Irena Francesco La Camera, l’amministratore delegato di Edison Nicola Monti, il presidente di Avio Aero Sandro De Poli, l’amministratore delegato di Siram Veolia Emanuela Trentin.

I lavori saranno chiusi dalla tavola rotonda “Lavoro, competenze e innovazione sostenibile”, moderata dalla giornalista Adnkronos Stefania Marignetti. Ne discutono: Silvia Ciucciovino, Prorettore con delega per i rapporti con il mondo del lavoro Università degli Studi di Roma Tre; Livio de Santoli, Prorettore alle politiche energetiche Sapienza Università di Roma; Gennaro Iasevoli, Prorettore alla ricerca e all’internazionalizzazione Università Lumsa; Luigi Paganetto, Professore emerito e presidente Fondazione Economia Università di Roma “Tor Vergata”.