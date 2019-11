Garage in fiamme: uomo ustionato

Condividi

Alle 13:15 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti via Noiari a Concordia Sagittaria (Venezia) per l’incendio del garage di un’abitazione privata. Un uomo è rimasto ustionato. I pompieri, accorsi da Portogruaro, hanno spento l’incendio del box utilizzato come magazzino, evitando il coinvolgimento dell’intera villetta. L’uomo ferito è stato assistito dal personale del Suem 118 e portato in ospedale. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei vigili del fuoco. Le operazioni di soccorso, dei vigili del fuoco, sono terminate dopo circa tre ore con il completo svuotamento delle masserizie dal box.