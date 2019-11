Morto Roberto Puliero, voce storica dell’Hellas

Condividi

E’ morto questa mattina l’attore e voce storica dell’Hellas Verona, Roberto Puliero. Molto amato dai veronesi sia per le sue radiocronache che per la compagnia teatrale “La Barcaccia”, aveva 73 anni.

Il cordoglio dell’Hellas: «Mille vittorie, mille sconfitte. Gioie e dolori, lo Scudetto e la Serie C. Ma, dal tuo microfono giallo e blu, la passione era sempre la stessa. La stessa dei ragazzi con le sciarpe che cantano per l’Hellas, fino all’ultimo. Sei nella nostra storia. Riposa in pace, Roberto».