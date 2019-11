Decine di orologi di lusso tarocchi: tre denunciati, due clienti

Condividi

Nel pomeriggio di ieri, 18 novembre, i Carabinieri della Stazione di Vigonovo, nel corso di un servizio di controllo del territorio, hanno denunciato in stato di libertà per i reati di introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi e ricettazione un 37enne del luogo.

L’uomo, esito perquisizione veicolare e domiciliare, veniva trovato in possesso di 121 repliche di orologi di lusso di varie marche, posti a sequestro. Contestualmente, venivano deferiti per il solo reato di ricettazione anche altri due cittadini, in quanto sorpresi sulla pubblica via nel contrattare la vendita dei citati oggetti.

