Ha visto uscire del fumo dal vano motore e, nonostante il tempestivo arrivo di tre squadre dei vigili del fuoco, il suo camper è stato completamente divorato dalle fiamme.

E’ accaduto a San Zenone degli Ezzelini, nel Trevigiano, in via Alcide de Gasperi, nel pomeriggio di lunedì. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi del caso.