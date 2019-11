Fiumi calano ma preoccupano le frane: allerta gialla fino a stasera

Condividi

La situazione meteorologica in Veneto è in miglioramento, anche se gli effetti dell’ondata di maltempo dei giorni scorsi continuano a farsi sentire. Proprio in riferimento alla situazione meteorologica attesa, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione Veneto ha emesso nella notte un nuovo bollettino, con il quale l’allerta rossa e arancione decretata su vari Bacini Idrografici è stata derubricata a Stato di Attenzione per Criticità sulla rete idraulica principale e Criticità Idrogeologica (allerta gialla), valido fino alle ore 20.00 di oggi su tutto il territorio regionale.

La valutazione della situazione idrogeologica e idraulica fa prevedere un generale lento calo dei livelli idrometrici. Si segnala la possibilità d’innesco di fenomeni franosi sui versanti a seguito delle precipitazioni abbondanti dei giorni scorsi. La criticità gialla nel Bacino Alto Piave (Belluno) è di tipo geologico e descrive la permanenza del rischio dello sviluppo di fenomeni gravitativi a seguito delle precipitazioni abbondanti dei giorni scorsi. Permane la situazione di criticità locale legata alla frana della Busa del Cristo in Comune di Perarolo di Cadore (Belluno).