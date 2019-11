Classe G conquista gli automobilisti italiani: lo svela la concessionaria Mercedes New PadovaStar

Condividi

Mercedes Italia, la nuova Classe G: per chi non scende a compromessi

Non un SUV ma un vero e proprio fuoristrada, con un carattere deciso (quasi aggressivo) e sempre pronto all’avventura. Sono robustezza, grinta e design unico a tratteggiare il profilo di Mercedes-Benz Classe G, che da 40 anni continua a sorprendere e affascinare gli amanti dell’offroad.

Ha una capacità di salita fino al 100% e può affrontare scarpate con un angolo di 30,9°. Sa muoversi su percorsi con un’inclinazione del 70% e in guadi fino a 70 cm di profondità. L’altezza libera dal suolo è di 24,1 cm.

Classe G non è solo uno straordinario fuoristrada, dalle doti tecniche da prima della classe. Dietro a un design che conserva elementi che da quattro decenni contraddistinguono il modello, si nascondono i più moderni sistemi di sicurezza e assistenza alla guida.

Oltre al sistema di anti-sbandamento attivo e alla telecamera a 360 gradi per il parcheggio, ci sono molteplici sensori e funzioni per ridurre i rischi di incidente. L’auto può, ad esempio, modificare la velocità per mantenere la distanza di sicurezza dal veicolo che la precede.

I passeggeri sono efficacemente protetti e i sedili Multicontour attivi, grazie alla funzione di sostegno dinamico, garantiscono comfort e supporto laterale in curva.

Classe G tra le Mercedes di alta fascia più vendute: i dati New PadovaStar

Non sorprende quindi il successo riscosso dalla nuova Classe G, nonostante il prezzo non proprio accessibile (si parte da 104.780 euro per Classe G 350 d). Il trend di mercato è confermato dai dati forniti da New PadovaStar, concessionaria ufficiale di vendita e assistenza Mercedes-Benz.

Stando alle rilevazioni dell’azienda veneta, Classe G è tra le vetture Mercedes-Benz di alta fascia più vendute nel 2019: rappresenta l’11% delle vendite nell’ambito dei modelli top di gamma, preceduta solo da Classe E (44%) e GLE (39%).

La concessionaria padovana è parte del Gruppo Trivellato, tra i maggiori rivenditori Mercedes-Benz a livello nazionale: il 2018 ha coinciso con un fatturato da 250 milioni e la vendita di 8.600 veicoli.

La proposta del Gruppo Trivellato si compone di tantissime offerte di Mercedes usate e nuove, senza trascurare il segmento delle auto ibride ed elettriche. A pochi mesi dal lancio, New PadovaStar ha già registrato le prime vendite di EQC, il nuovo SUV full electric della Stella a tre punte.

Il Gruppo Trivellato ha del resto sposato i concetti di mobilità sostenibile e sensibilità ambientale, tanto che nel suo nuovo Centro Usato a Torri di Quartesolo (VI) usa solo materiale riciclato o riciclabile ed energia ricavata da fonti rinnovabili.