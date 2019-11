80enni trovati con 30 chili di marijuana: «Regali di Natale per amici e parenti»

Condividi

Curioso episodio accaduto a Nebraska City, negli Stati Uniti dove una coppia di 80enni è stata fermata dalla polizia per un controllo di routine. Una volta aperti i finestrini, però, gli agenti hanno subito avvertito un forte odore di marijuana ed hanno fatto una scoperta che li ha lasciati increduli: nel portabagagli i due anziani avevano quasi 30 chili di cannabis confezionata in diversi sacchetti. I due, che dovranno rispondere dell’accusa di possesso di droga, si sono giustificati così: «Sono i nostri regali di Natale per amici e parenti».