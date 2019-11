“Natale tra gli Olivi”: il lago di Garda d’inverno si riempie di magia

Condividi

Spente le luci sfavillanti del turismo estivo, a Garda si accendono le più tranquille e romantiche luminarie di Natale, per attirare l’attenzione sulle attrattive paesaggistiche, culturali, turistiche ed eno-gastronomiche del lago anche in inverno. L’iniziativa “Natale tra gli Olivi”, con l’intento di prolungare la stagione turistica e far divenire Garda il punto di riferimento del lago, non solo in estate ma anche in inverno, persegue l’obbiettivo di rappresentare un lago vivo e ospitale tutto l’anno.

La 20° edizione, che inizierà il 22 novembre e si concluderà il 6 gennaio, sarà caratterizzata dalla notevole varietà di proposte rivolte a bambini, famiglie, anziani e turisti, offerte durante la sua intera durata. Per l’occasione il Paese si vestirà a festa, trasportando il visitatore nella magica atmosfera tipica dei paesi nordici, ma con lo sguardo sullo splendido paesaggio del lago invernale.

Clicca qui per leggere il programma completo.