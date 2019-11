Treviso, scooter contro furgone: il 17enne non ce l’ha fatta

Condividi

Purtroppo non ce l’ha fatta Nicolò Di Giacomo, il ragazzo di 17 anni rimasto coinvolto in un grave incidente a Treviso due giorni fa. Il giovane aveva riportato ferite gravissime nell’impatto tra il suo scooter e un furgoncino in viale Felissent ed è stato dichiarato clinicamente morto all’ospedale Ca’ Foncello dov’era ricoverato.