Padova invasa dal cioccolato: arriva Art&Ciocc

Condividi

Linkedin email

Torna a Padova il Tour dei Cioccolatieri di ART & CIOCC che da mercoledì 20 a domenica 24 novembre inonderanno di dolcezza il centro storico con tanti stand con cioccolato di tutti i gusti e di tutte le forme. Ma non solo: quest’anno ART & CIOCC ha scelto proprio la città di Padova per il debutto di DiscoCiocc un evento unico tutto da ballare. Sabato 23 a partire dalle 19.00 la centralissima via Cavour si trasformerà per una notte in dancefloor con musiche anni ‘70, ‘80 e ’90. Alla consolle il famoso Dj Luciano Gaggia che da 38 anni riempie le piazze del Veneto e rinomati locali di tutta Italia e non solo.

ART & CIOCC è diventato ormai un appuntamento fisso per Padova, che fin dalla prima edizione nel 2008 ha scelto di inserire il suo elegante centro storico tra le tappe del tour in giro per l’Italia. Quest’anno ART & CIOCC torna per la dodicesima edizione nelle principali vie dello shopping padovano con tante novità e golosità inedite. Come sempre lungo le vie del centro storico si potranno degustare le più golose specialità regionali assieme a piccoli e grandi oggetti e sculture di cioccolato: opere d’arte uniche, una vera e propria festa per gli occhi ed il palato senza mai tralasciare salute e benessere. In tutte le tappe del tour viene rivolta infatti un’attenzione particolare anche alle diverse esigenze e scelte alimentari per cui si potranno trovare cioccolato e dolci senza glutine, bio, vegan, senza zucchero ed il pregiato cioccolato crudo dalle riconosciute proprietà antiage.

Ma non solo! Visto il successo delle scorse edizioni non potranno certo mancare le Lezioni di Cioccolato gratuite. L’esperto maestro cioccolatiere di Perugia Fausto Ercolani offrirà all’interno del suo ChocoLab in via S. Lucia lezioni golose a grandi e piccini, con racconti, giochi ed esperimenti alla scoperta del cibo degli dei. Altra novità di quest’anno sempre all’interno del ChocoLab allestito in via S. Lucia si terranno workshop gratuiti a cura del Consorzio di Tutela del Cioccolato di Modica Igp, l’unico cioccolato a marchio di tutela d’Europa durante i quali verrà svelata particolarità di questo pregiato cioccolato, conosciuto per la sua qualità e l’alta percentuale di cacao monorigine e per l’antica lavorazione di origine settecentesca che prevede una lavorazione della pasta di cacao “a freddo”.

L’inaugurazione ufficiale alla presenza delle autorità si terrà mercoledì 20 novembre alle ore 11 in Piazza Garibaldi, a seguire nel pomeriggio dalle 18 alle 20 presso lo storico Caffè Pedrocchi un evento di degustazione di rum cubano in abbinamento al cioccolato artigianale italiano. Si partirà dalla storia del Ron Caney, il Brand Ambassador per l’Italia David Bermudez Villamarin spiegherà la tecnica di produzione del rum tradizionale raccontando alcuni aneddoti sul nome e su come nascono i cocktail più famosi come il Cuba Libre. Si passerà poi alla storia del cioccolato, le diverse tipologie e origini, il suo profilo nutrizionale e i processi di produzione saranno illustrati da Filippo Pinelli – docente all’Università dei Sapori di Perugia e responsabile dell’Associazione Internazionale The Chocolate Way – e Fausto Ercolani, cioccolatiere artigianale di Perugia titolare delle aziende l’Artigiano Perugino e Nacrè di Modica. Ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Prenotazione obbligatoria tel 3421486878.