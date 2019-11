Pediatria: Speranza, ‘bambini ancora i più vulnerabili, loro diritti al centro’

Condividi

Linkedin email

Roma, 20 nov (Adnkronos Salute) – “Nonostante i progressi degli ultimi anni, i bambini sono ancora i più deboli e i più vulnerabili. Per questo è importante mettere al centro i loro diritti. Quando un bambino soffre o muore perdiamo un pezzo del nostro futuro”. Così su Facebook, il ministro della Salute, Roberto Speranza, in occasione della Giornata mondiale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, che – sostiene il ministro – “ricorda a tutto il mondo l’importanza della Convenzione approvata dall’Assemblea generale del Onu trenta anni fa”.