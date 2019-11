Ricerca: false consulenze per il Cnr, in 6 ai domiciliari a Napoli

Condividi

Linkedin email

Napoli, 20 nov. (AdnKronos Salute) – False consulenze a danno del Consiglio nazionale delle ricerche. E’ quanto emerso da indagini coordinate dalla procura di Napoli, culminate nell’esecuzione questa mattina, da parte della Guardia di finanza partenopea, di un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di 6 indagati. Si tratta di tre funzionari del Cnr, un commercialista e due consulenti esterni coinvolti a vario titolo nell’esecuzione di false consulenze.

I reati contestati sono peculato, falso ideologico e materiale, nonché emissione di fatture per operazioni inesistenti. E’ inoltre in corso di esecuzione il sequestro preventivo per equivalente del profitto dei reati contestati per 2,3 milioni di euro.