Non solo Venezia: anche i pescatori di Scardovari chiedono aiuto

Non solo Venezia, anche il Delta del Po chiede aiuto dopo le mareggiate che hanno distrutto tutto lasciando nella disperazione pescatori e cittadini, soprattutto alla Sacca di Scardovari, la zona più colpita.

Il sindaco Roberto Pizzoli ha lanciato una raccolta fondi per «ripartire immediatamente» ed ha comunicato che lui e la sua giunta hanno «provveduto a versare una parte dell’indennità di carica. Questo non perchè siamo bravi – specifica – ma per dare un esempio concreto e sensibilizzare tutti».