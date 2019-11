Condividi

Linkedin email

Il presidente della Campania, Vincenzo De Luca, ha attaccato il governo a margine della cerimonia dei 100 anni di Confindustria Salerno. «Venezia e Ilva testimoniano paese in totale declino. Chi investe oggi deve tener conto della palude che scoraggia qualunque investitore. Per quanto riguarda la Campania abbiamo fatto sforzo gigantesco per creare quel sistema accogliente».

Fonte: Adnkronos

(ph: imagoeconomica)