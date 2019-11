Pitbull fuori controllo: vigile salva 27 bimbi dell’asilo

Condividi

Arzergrande, paese di poco meno di 5000 abitanti in provincia di Padova, ha trovato il suo supereroe. Si tratta del vicecomandante dei vigili Fabio Pezzaro che ieri ha salvato una scolaresca di 27 bambini dell’asilo da due pitbull aggressivi, senza guinzaglio e museruola. Erano le 10 circa quando i due animali sono riusciti a fuggire dal recinto di un’abitazione. Prima hanno attaccato un ciclista, poi hanno sentito il vociare dei bambini e si sono avvicinati pericolosamente a loro.

Come riportano i giornali locali, Pezzato si è messo tra i cani e i piccoli riuscendo ad evitare il peggio. Il vicecomandante è stato azzannato ad una gamba poi fortunatamente è arrivato il personale veterinario che è riuscito a bloccare i due pitbull. Se l’è cavata con una ferita lieve mentre la proprietaria dei cani rischia una denuncia e multa. I cani saranno tenuti in osservazione per alcuni giorni per valutare la loro pericolosità.

(ph: shutterstock)