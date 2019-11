‘Bottle to bottle’ a Parma, nuova vita per bottiglie Pet

Condividi

Roma, 21 nov. – (Adnkronos) – A Parma prenderà forma la prima sperimentazione territoriale in Italia, per allinearsi alla direttiva europea (Sup) che disciplina l’utilizzo della plastica monouso e che porterà le amministrazioni pubbliche a intercettare bottiglie e contenitori in Pet destinati al beverage, i liquidi alimentari, per dare vita a nuove bottiglie. Si chiama “bottle to bottle” e Parma sarà la prima città italiana ad avviarlo, con una collaborazione tra pubblico e privato.

Efsa, da tempo, ha sviluppato le linee guida per tracciare la filiera di recupero di questi materiali che verranno applicate al progetto e Atersir ha dato parere favorevole all’avvio della sperimentazione che durerà fino alla fine del 2020. Il recupero del Pet si svolgerà in collaborazione tra Comune, Iren Ambiente e Coripet. Caratteristica principale dell’iniziativa è l’installazione di eco-compattatori posizionati in aree strategiche della città, al fine di avviare a riciclo bottiglie Pet per produrre nuove bottiglie in Pet riciclato.

“Il progetto – dice l’assessore alla Sostenibilità Ambientale del Comune di Parma Tiziana Benassi – agisce sulla riduzione della quota di plastica. Applica una buona pratica, soluzioni concrete di economia circolare. La premialità che offre ai cittadini, insieme alle campagne educative che lo accompagneranno ne fortificherà la diffusione e la partecipazione a Parma. I cittadini e le cittadine troveranno gli ecocompattatori a portata di mano, vicini alle loro abitudini di vita e pronti a smaltire un rifiuto voluminoso, ma facilmente trasportabile, che grazie alle nuove tecnologie arriverà a un nuovo e completo ciclo vitale”.

I raccoglitori verranno installati a Parma nei pressi di centri commerciali, negli spazi di grandi aziende e presso gli uffici pubblici, al fine di intercettare le bottiglie utilizzate fuori casa. Si tratta di compattatori di ultima generazione che andranno a raccogliere agevolmente bottiglie in Pet usate e, tramite l’utilizzo di una card ed una App, a premiare chi le conferisce con regolarità.

L’obiettivo è quello di valorizzare un sistema di gestione integrata dei rifiuti urbani con numeri di eccellenza in Italia (la città di Parma registra un 81,32% di raccolta differenziata) riducendo ancora di più le quantità di rifiuti da avviare a smaltimento.

Il Comune di Parma si fa promotore dell’iniziativa che si inserisce nelle politiche volte a realizzare un’economia circolare diffusa; Iren Ambiente (concessionaria del servizio di raccolta e avvio allo smaltimento dei rifiuti nel territorio del Comune di Parma e Provincia) presterà la collaborazione fornendo supporto nell’ambito delle campagne informative del progetto. Il Consorzio Coripet (riconosciuto con Decreto Direttoriale del Ministero dell’Ambiente, per la gestione autonoma dei contenitori in Pet per liquidi alimentari, anche a mezzo eco-compattatori) seguirà la raccolta in via selettiva delle bottiglie in Pet.

Il progetto viene presentato in occasione della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti 2019.