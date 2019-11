Comfort e stile nell’arredamento di piccoli appartamenti con i mobili trasformabili LG Lesmo

Condividi

Classe e comfort non sono prerogativa esclusiva degli appartamenti di grandi dimensioni. Anche monolocali e bilocali possono essere arredati con stile, racchiudendo in pochi metri quadrati tutto il necessario per una vita domestica confortevole e rilassante. Le soluzioni d’arredo innovative e i mobili salvaspazio (sedie pieghevoli, consolle allungabile, tavolo a scomparsa, ecc.) sono irrinunciabili per il conseguimento dell’obiettivo.

Mobili trasformabili e tavoli allungabili per arredare con stile un piccolo appartamento

La parola d’ordine è qualità, che si declina nella fattura di mobili e complementi d’arredo, nonché nella gestione degli spazi. La progettazione dovrebbe anzitutto tenere in considerazione la funzionalità dell’arredamento, perché gli ambienti in cui viviamo incidono sulla quotidianità e di riflesso sul benessere percepito.

Valorizzando correttamente gli spazi, un appartamento dalle dimensioni ridotte può trasformarsi in una piccola perla, accogliente come una suite senza per questo scendere a compromessi sulla funzionalità. Naturalmente nulla va lasciato al caso, neppure il più piccolo dettaglio: dai colori delle pareti fino ai soprammobili.

Nei mobili la qualità è prioritaria, insieme all’armonia complessiva, che deve consentire il regolare svolgimento delle attività quotidiane. Bandite quindi le soluzioni che prevedono troppi arredi, inseriti ad incastro in uno spazio inadeguato ad ospitarli.

Meglio ricorrere invece ai mobili trasformabili, perché assolvono più funzioni senza ingombri eccessivi. La scelta è ampia, comprende librerie modulabili, pouf contenitori, divani letto, letti a scomparsa e altro ancora. I tavoli allungabili sono particolarmente utili e facili da inserire: occupano uno spazio minimo e sono realizzati in molteplici forme e colorazioni.

Tavolo allungabile, tavolo consolle e gli altri mobili trasformabili LG Lesmo

Attiva da oltre 30 anni, LG Lesmo è sinonimo di artigianato di qualità. Nata come produttrice di arredamento su misura e progettazione d’interni, nel 2004 l’azienda si è specializzata nella realizzazione di pochi prodotti contraddistinti dall’alta qualità e la cura al dettaglio che identificano l’artigianato tipico della Brianza.

Questa visione, che pone al centro cura al dettaglio, innovazione e tradizione, ha portato LG Lesmo ad affermarsi come leader nella produzione di tavoli trasformabili. Nel catalogo troviamo diversi modelli di tavolo allungabile e consolle allungabile. A questi si aggiungono sedie pieghevoli e sdoppiabili, e l’originale quadro attaccapanni Fold’N’Flip.

Il Tavolo Magico è uno dei prodotti più rappresentativi dell’azienda. È un raffinato tavolino da salotto che può essere alzato e allungato, in modo da ospitare fino a 14 persone. Come ogni altro articolo dell’offerta è realizzato in vero legno ed è completamente personalizzabile.

I video pubblicati sul canale YouTube di LG Lesmo mostrano, in poche decine di secondi, come utilizzare le sedie pieghevoli, la consolle allungabile e tutti gli altri prodotti in cui si articola la proposta.