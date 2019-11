Sì del Senato al dl clima. Costa: “Primo pilastro del Green New Deal”

Condividi

Linkedin email

Roma, 21 nov. (Adnkronos) – Con 136 voti favorevoli, 93 contrari e due astensioni, il Senato ha approvato, con modifiche, il ddl di conversione del decreto Clima. Il provvedimento passa all’esame della Camera.

“È grande la soddisfazione per l’approvazione al Senato del dl clima. È il primo pilastro del Green New Deal. Il dibattito parlamentare lo ha arricchito e migliorato – sottolinea il ministro dell’Ambiente Sergio Costa – E ora velocemente alla Camera per approvare la prima legge del governo sul clima. Ringrazio tutte le forze della maggioranza per aver lavorato costruttivamente e insieme al testo e averlo significativamente implementato”.