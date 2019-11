La Fenice risorge dall’acqua alta: domenica si torna in scena

Condividi

La Fenice di Venezia risorge dall’acqua alta e riaprirà i battenti questa domenica con il Don Carlo di Verdi. «Dopo avere messo in sicurezza il palcoscenico e averlo fatto funzionare nuovamente, abbiamo messo in sicurezza anche il pubblico. Oggi c’è stato il sopralluogo dei Vigili del fuoco e l’impianto antincendio funziona regolarmente», spiega sollevato il sovrintendente della fondazione lirica veneziana, Fortunato Ortombina.

«Non abbiamo lavorato inutilmente in questi giorni: non abbiamo sospeso le prove, ma le abbiamo spostate al Teatro Comunale di Treviso, con la ferma intenzione di andare in scena. E ci siamo riusciti. Adesso siamo tornati tutti qui in teatro a lavorare. Venerdì ci saranno le ultime prove e domenica lo spettacolo. Siamo felicissimi».

