Veneziano contro Di Maio: «Non te ne frega niente, impara da chi ci ha aiutati»

Sta diventando virale il video di un veneziano che si rivolge a Luigi Di Maio dopo i giorni difficili trascorsi dalla laguna in seguito all’acqua alta eccezionale. Il filmato è stato ricondiviso anche da Matteo Salvini: «Onore a Venezia e al Veneto, meritano solo rispetto e vicinanza».

«Caro ministro Luigi Di Maio. Ti sei permesso di sghignazzare delle nostre sofferenze con quel sorrisetto ironico che a noi veneziani non va giù. Hai dimostrato che proprio non te ne frega niente di chi tu rappresenti, perchè ti ricordo che rappresenti anche Venezia e i veneziani. Sono accorsi da ogni dove per aiutarci, dovresti imparare da loro. Dovresti imparare da noi veneziani che non pieghiamo la schiena, che resistiamo e facciamo continuare la nostra storia malgrado tutto. Altrimenti non potrai mai rappresentarci, caro ministro Luigi Di Maio».

(ph: imagoeconomica)