Guida da 50 anni senza patente: maxi-multa per un’80enne

Guidava da oltre 50 anni senza patente e nessuno si era mai accorto di nulla. E’ questa l’incredibile storia di una 77enne di Pravisdomini, in provincia di Pordenone, che è stata scoperta dalla polizia locale di Vittorio Veneto mentre stavano eseguendo i rilievi di un incidente.

La donna è rimasta coinvolta in un banale tamponamento ma alla domanda di esibire la patente ha risposto di averla smarrita. Dai controlli successivi però è emerso che la donna non l’avesse mai conseguita e quindi guidasse da decenni senza. La conducente rischia ora una pesante sanzione, da 5 a 15 mila euro, e il fermo amministrativo del veicolo per 3 mesi.

Fonte: Adnkronos

(ph: shutterstock)