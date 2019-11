Borgo Berga, archiviati gli ultimi indagati

Condividi

Archiviate anche le ultime cinque posizioni nell’indagine per lottizzazione abusiva nel complesso di Borgo Berga a Vicenza: il gip Massimo Gerace ha accolto la richiesta dell’ex procuratore Antonino Cappelleri per Antonio Bortoli (ex direttore generale del Comune), Paolo Dosa (amministratore delegato del privato, la società Sviluppo Cotorossi, in foto), Alberto Rubegni (ad del Gruppo Gavio), Norberto Moser e Gianfranco De Vicari, amministratori della ditta autrice delle opere, la Malco. L’accusa, che si riferisce a fatti del 2003 (progetto originario) e del 2009 (variante), era stata considerata insostenile dallo stesso titolare dell’inchiesta perché senza elementi adeguati per sostenerla al processo, anche perché con le violazioni andate già prescritte. La Cassazione, giudicando illegittimo il sequestro del lotto E che era stato bocciato anche dal Tribunale del Riesame, aveva stabilito la legittimità del piano.

Lo scorso settembre la Procura aveva già ottenuto l’archiviazione di altri indagati fra cui l’ex sindaco Enrico Hüllweck, Lorella Bressanello ex capo dell’urbanistica del Comune e il dirigente comunale Franco Zanella. Una richiesta a cui avevano fatto opposizione le associazioni ambientaliste (Legambiente, Italia Nostra e Comitato anti-abusi edilizi) costituitesi come parte offesa.