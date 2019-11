Cattolica, Consob chiede verbali cda su sfiducia a Minali

Condividi

Non c’è pace per Cattolica. Dopo la fuoriuscita di Alberto Minali e le discussioni interne ai soci sull’eventuale traformazione in S.p.a., ora interviene anche la Consob. Nel mirino dell’authority di Borsa, che avrebbe inviato una lettera per chiedere chiarimenti e documentazione, proprio il ritiro delle deleghe da parte del cda, presieduto dal presidente Paolo Bedoni (in foto), all’ex ad Minali. Ora al società di assicurazioni ha due giorni di tempo per rispondere alla Consob e a tal proposito ha convocato un cda straordinario per lunedì.

La scorsa settimana la Consob aveva interrogato lo stesso Minali e in seguito alle sue dichiarazioni pare abbia deciso di indagare l’esistenza di un eventuale conflitto di interessi in Cattolica e di avere la registrazione audio del cda in cui Minali veniva sfiduciato e anche la lettera che il presidente Paolo Bedoni, com’egli stesso ha affermato, avrebbe ricevuto da parte di acuni consiglieri che chiedevano il cda per discutere sul futuro di Minali.

