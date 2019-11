Condividi

Linkedin email

Gravissimo incidente poco fa in A13 in prossimità dello svincolo con la A4 in comune di Vigonza. Un’auto è rimasta stritolata tra due tir e la persona alla guida dell’utilitaria è morta. Sul posto polizia stradale, suem e vigili del fuoco. Il traffico è in tilt in tutt la zona.

+++ AGGIORNAMENTO +++

La vittima è Daniela Martini, 49 anni di Longare, in provincia di Vicenza.