Maxi blitz dei Nas: sequestrate quasi 4000 pasticche di doping

Maxi blitz dei carabinieri del Nas di Firenze contro il commercio illecito di sostanze ad azione dopante dopo un anno di indagini. L’operazione che ha interessato diverse regioni d’Italia tra cui anche il Veneto e in particolare Vicenza. Sono stati 36 i decreti di perquisizione locale e personale, che hanno portato al sequestro di 3.719 compresse e 604 fiale di farmaci/sostanze anabolizzanti (steroidi, ormoni, estrogeni, eritropoietina, nandrolone) per un valore di 35 mila euro, che si aggiungono alle quasi 500 unità già sequestrate nel corso delle indagini. Sono 38 complessivamente le persone indagate dall’inizio delle indagini.

Tutto è iniziato un anno fa quando è stato sequestrato un plico all’ufficio postale di Figline Valdarno (Firenze) contenente sostanze vietate per doping anche ad azione stupefacente. Il destinatario del pacco, un personal trainar, aveva in suo possesso altre numerose compresse e fiale di sostanze simili. Le ulteriori indagini hanno permesso di individuare una persona, nella provincia di Torino, gestore di fatto di una rete distributiva illegale di sostanze vietate per doping, in grado di smerciarle su gran parte del territorio nazionale, attraverso la vendita ad una consolidata rete clientelare composta da 36 persone tra frequentatori di palestre e bodybuilders amatoriali, tutti denunciati. Sono state tracciate oltre un centinaio di spedizioni di plichi, con versamento di denaro su carte Postepay, intestate od in uso all’indagato, della somma di euro 50.000.

