Economia circolare, Italia promossa (ma mancano i finanziamenti)

Roma, 22 nov. (Adnkronos) – “Siamo un paese che nell’economia circolare esprime eccellenze e performiamo molto bene seppure in assenza o scarsità di finanziamenti, pubblici e privati”. Così all’Adnkronos Roberto Morabito, direttore del dipartimento Enea di Sostenibilità dei sistemi produttivi e territoriali, in occasione del Forum Sostenibilità di Fortune Italia.

“Lo stato dell’arte dell’economia circolare in Italia presenta un quadro molto roseo – spiega Morabito – siamo ai primi posti in Europa sull’implementazione della transizione verso l’economia circolare, sia dal punto di vista del consumo di risorse che ci vede molto parsimoniosi, che nella gestione dei rifiuti urbani, nel Gpp, occupazione e valore aggiunto. Siamo al terzo posto nell’indice di circolarità, che è un piccolo campanello d’allarme perché eravamo primi l’anno scorso”.

“Ma sul fronte dei finanziamenti pubblici e privati siamo drammaticamente agli ultimi posti nel panorama europeo. Per quanto possiamo continuare a vivere di rendita?”, conclude.