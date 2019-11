Lega Venezia, addio ad ex segretario provinciale Giovanni Anci

Condividi

È morto ieri sera l‘ex segretario provinciale della Lega di Venezia Giovanni Anci, (in foto) leghista della prima ora a fianco di Umberto Bossi e Gianpaolo Gobbo. «Oggi piangiamo Giovanni Anci, militante storico della Lega e già segretario provinciale di Venezia. Giovanni Anci, originario del Lido di Venezia, è stato per anni consigliere provinciale, Vice Presidente Actv e responsabile Enti locali per la Liga Veneta – spiega in una nota Andrea Tomaello, attuale commissario provinciale Lega Venezia – . Nel periodo più buio per la Lega nel 2013 è stato commissario provinciale tenendo in vita un partito a livello locale dimezzato».

«Ero studente e qualche pomeriggio andavo ad aiutarlo nella sede di Mestre, ricordo la passione e la tenacia che ci metteva quotidianamente. Mi hai insegnato molto, a voler bene alla Lega, a crederci sempre e a tener duro nonostante tutto. Grazie Giovanni, vinceremo Venezia anche per te». (t.d.b.)

(Ph. Facebook – Lega-Liga Veneta Venezia)