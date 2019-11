Autocisterna piena di carburante si ribalta: chiusa statale del Brennero

Condividi

La strada statale 12 ”dell’Abetone e del Brennero” è temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni al km 315,600, all’altezza di Dolcè, in provincia di Verona, a causa del ribaltamento autonomo di un’autocisterna che trasporta carburante. Il traffico è deviato provvisoriamente sulla viabilità locale.

Sul posto sono intervenuti il personale Anas e le Forze dell’Ordine per gli accertamenti della dinamica e per gestire la viabilità. Le squadre di emergenza sono in attesa dell’intervento dei Vigili del Fuoco che svuoteranno l’autocisterna dal materiale infiammabile prima di riportare in asse il mezzo pesante.

Fotne: Adnkronos

(ph: shutterstock)