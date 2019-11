Venezia, squadra in pellegrinaggio alla Madonna della Salute

Condividi

Dopo l’alluvione che ha colpito Venezia la festa della Madonna della Salute, istituita dalla Repubblica Veneta nel 1630 che si celebra il 21 novembre, ha visto una grande partecipazione della città. Ieri, giovedì, nella ricorrenza della festa, anche i giocatori della prima squadra del Venezia, con tutto lo staff tecnico, guidato dall’allenatore Dionisi, e la dirigenza arancioneroverde, si sono recati in pellegrinaggio nella Basilica della Madonna della Salute.

Dopo aver posato per la foto di rito davanti all’ingresso della basilica, l’intera squadra ha proseguito la mattinata incontrando il Patriarca Monsignor Francesco Moraglia, al quale la società ha consegnato in dono una maglia personalizzata del Venezia FC. Un momento che ha avvicinato ulteriormente i giovani Leoni alla città, in quella che è a tutti gli effetti la festività veneziana per eccellenza.

(ph sito ufficiale Venezia Calcio)