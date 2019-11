La villa più grande del Veronese, con il giardino all’italiana

Condividi

Villa Arvedi a Cuzzano (Grezzana) è la più grande villa del Veronese e sicuramente una delle più suggestive del Veneto, grazie anche alla posizione , sul declivio di un colle e circondata da uliveti. Le sue origini risalgono al 1200 ma lo stile che la caratterizza oggi è quello barocco, riconoscibile sia nell’architettura, sia, con coerenza e armonia, nello splendido giardino esterno all’italiana. Sviluppato su un terrazzamento a contrafforte e realizzato in siepi di bosso con dei disegni a duplice ventaglio, è un raro esempio nel suo genere in Italia. Alla destra del giardino si trova la grotta, o ninfeo, struttura in stile barocco decorata con conchiglie, mosaici e statue di figure e che funge da giardino d’inverno.

La facciata principale, che guarda la valle, è ornata da un portico che sostiene una terrazza con balaustra e termina in cima in un attico con un’altra balaustra arricchita da statue. Il corpo centrale è raccordato a due torri laterali attraverso due ali, a loro volta decorate con ulteriori terrazze protette da balaustre con statue.

La facciata secondaria presenta una forma a ferro di cavallo e si affaccia sulla corte d’onore, al centro della quale si apre la scalinata a doppia rampa che conduce ad una chiesetta in stile barocco.

All’interno della villa, costruita su due piani, si trovano due sale affrescate, quella dei Cesari, e quella dei Titani.

Oggi Villa Arvedi, oltre a dare alloggio alla famiglia che ne è proprietaria, ospita convegni, seminari, conferenze stampa, presentazioni di prodotti, cene di gala, matrimoni ed eventi culturali. Inoltre, funziona ancora come azienda agricola che produce olio extravergine con vendita diretta nello spaccio privato.

Nel 2009 Villa Arvedi ha anche ospitato il set del film americano Letters to Juliet, di Gary Winick, che ha girato in tale sede alcune scene con il proprietario Paolo Arvedi.

(Ph. TripAdvisor)