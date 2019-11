Condividi

Linkedin email

Vasto incendio ieri sera a Villorba, nel trevigiano, dove le fiamme hanno divorato la nota ditta agricola “Nonno Andrea“. Per cercare di spegnere il rogo sul posto dieci mezzi dei pompieri di Treviso, Montebelluna e Conegliano, oltre ad una autobotte della sede aeroportuale. Ancora sconosciute le cause dell’incendio. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza sono durate tutta la notte.