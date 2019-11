«Tav, Sboarina prometteva il Central Park? Sbugiardato»

Condividi

L’ex sindaco di Verona Flavio Tosi commenta l’approvazione dell’ingresso Ovest del Tav, che accelera l’iter dell’opera. Tosi in una nota si complimenta con il ministro delle Infrastrutture Paola De Micheli e attacca l’attuale sindaco Federico Sboarina. «Il nodo – spiega Tosi – è sui fondi destinati alle opere compensative “socio-ambientali“. Portarli da 4,92 a 7,37 milioni di euro è positivo, ma certamente 7,37 milioni non bastano nemmeno a bonificare allo scalo merci il Central Park totalmente a verde pubblico tanto promesso e sbandierato da Sboarina, progetto che l’attuale sindaco ha sempre collegato all’operazione Tav».

«Il Central Park è un’opera da svariate decine di milioni, 7,37 milioni di euro forse bastano a malapena per recintarlo – aggiunge Tosi -. Sboarina ha passato più di un anno a dire che il suo progetto rallentava per colpa dell’analisi costi-benefici dell’ex Ministro Toninelli, oggi però scopriamo che non sarà la Tav a finanziare l’eventuale Central Park. Quindi Sboarina o parlava a caso senza sapere, oppure ha mentito. La verità è che il Central Park è la grande arma di distrazione di massa di un sindaco senza idee e senza la minima visione della città. Non si farà come lui l’ha promesso, ma se ne continua a parlare. Prima Sboarina prometteva di realizzarlo tutto verde, salvo poi scoprire che per Ferrovie, proprietaria dell’area, non era economicamente sostenibile non poter costruire nulla. Adesso – conclude Tosi – scopriamo che lo Stato come “compensazione” della Tav ci dà un pannicello caldo rispetto al costo dell’opera».

