Veneto, crescono immigrati regolari per unirsi alle famiglie

In Veneto aumenta il numero di immigrati regolari. Circa il 60% arriva e chiede il permesso di soggiorno per ricongiungere la famiglia. Il quadro emerge dal rapporto annuale sull’economia dell’immigrazione della Fondazione Moressa di Mestre, pubblicato in collaborazione con la Cgia e il patrocinio di Oim e Maeci e presentato a Treviso al Campus dell’Università Ca’ Foscari. Gli immigrati nel 2018 hanno superato il mezzo milione, pari circa al 10,2% della popolazione del Veneto. Uno su quattro viene dalla Romania. L’11,1% del totale sono occupati e producono un decimo (9,8%) del Pil regionale.

Verona, con 110 mila, è la provincia con più stranieri. In rapporto ai residenti il primato spetta a San Bonifacio (18,9%). Il primo Comune invece è Venezia, con 38 mila. Sopra il 16% Padova (capoluogo) e in provincia Lonigo Arzignano (Vicenza), Nogara (Verona) e Conegliano (Treviso). La maggior parte è impegnata nel settore dei servizi. (t.d.b.)

(Ph. Shutterstock)