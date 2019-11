Via Almirante a Verona, Benini insiste. Polato: «Bambino antidemocratico»

Condividi

Non si placa a Verona la polemica sulla via dedicata a Giorgio Almirante, storico segretario del Movimento Sociale Italiano e da giovane segretario di redazione della rivista “Difesa della razza”. Il capogruppo del Partito Democratico nel consiglio comunale Federico Benini ha lanciato una petizione per fermare quest’iniziativa della giunta Sboarina.

«Non è sufficiente affermare che (nel dopoguerra) Almirante avrebbe mantenuto nell’alveo costituzionale i movimenti di estrema destra – afferma Benini in una nota – . Le sue responsabilità in qualità di redattore della rivista “La difesa della razza” e come repubblichino restano gravissime e come tali passeranno alla storia. Non si capisce, pertanto che tipo di “progresso materiale e civile” abbia promosso Almirante. Ho, pertanto, avviato una petizione su change.org per chiedere alla Commissione comunale consultiva per la toponomastica cittadina di riconvocarsi per rivedere la sua decisione».

A Benini risponde in un comunicato il presidente della Commissione Toponomastica e assessore ai Servizi demografici Daniele Polato. «Persino sulla toponomastica, la sinistra e il consigliere Benini si dimostrano fuori dalla realtà, nei fatti e nei tempi –spiega l’assessore – . Suggerisco al consigliere, prima di scaldarsi, di studiare meglio e soprattutto di raccontare la verità. La sua proposta su Gaber è stata bocciata all’unanimità, cioè da tutti, anche dai commissari che si erano espressi negativamente su Almirante. Forse è questa bocciatura che gli fa perdere il sangue freddo. Il Comune di Verona non ha ancora intitolato nulla a nessuno perché ci deve essere il parere della Prefettura prima ancora della delibera di giunta. E comunque in provincia esiste già via Almirante, è a Pescantina. Ma l’aspetto veramente ridicolo è che il Democratico Benini, lo è per etichetta di partito ma non nella vita. Non rispetta infatti il parere liberamente espresso dalla Commissione, composta da rappresentanti della società civile e categorie».

«Allora chi è l’antidemocratico? – prosegue Polato – Io che mi astengo da valutazioni politiche per lasciare libertà di studio e voto ai commissari o lui che strilla e non rispetta le decisioni? E’ vergognoso che professionisti come i componenti della Toponomastica, che si adoperano gratuitamente con studi e approfondimenti, vengano messi in discussione da un neofita. E mi spiace anche che altri rappresentanti del Pd, probabilmente a loro insaputa, ci siano cascati, fuorviati dal consigliere che per l’ennesima volta ha gettato fango sulla città di Verona. Con Benini – conclude Polato – siamo sempre alle solite, è come il bambino a cui hanno levato il pallone. Ecco perché le sue parole fanno tanto rumore per nulla». (t.d.b.)

(Ph. Federico Benini Change.org)